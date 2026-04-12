Vivement Dimanche du 12 avril 2026 : l’émission déprogrammée, quand Michel Drucker sera-t-il de retour ?

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Les fidèles de « Vivement dimanche » vont devoir s’armer de patience. L’émission animée par Michel Drucker est une nouvelle fois déprogrammée ce dimanche sur France 3.











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Déjà absente la semaine dernière pour cause de Tour des Flandres, l’émission dominicale ne fait toujours pas son retour à l’antenne. La chaîne publique poursuit en effet sa programmation largement tournée vers le sport.

Ce dimanche, place encore à du cyclisme avec la retransmission du Paris-Roubaix Femmes.

Pour l’heure, aucune date de retour n’a été annoncée pour « Vivement dimanche », les deux prochains dimanches étant encore consacrés à du cyclisme sur France 3.



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Une absence prolongée qui risque de frustrer les habitués du célèbre rendez-vous présenté par Michel Drucker.