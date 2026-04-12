Danse avec les Stars : Maghla et Adrien Caby en couple ? Cette révélation qui enflamme les fans

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La piste de danse n’a visiblement pas seulement fait naître des performances… mais aussi une belle histoire d’amour. Selon les informations du magazine Voici, Maghla et Adrien Caby, éliminés vendredi soir aux portes de la finale de « Danse avec les Stars », seraient désormais en couple.











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D’après l’hebdomadaire, la streameuse et le danseur professionnel se seraient rapprochés au fil des semaines, jusqu’à tomber amoureux sous les projecteurs de l’émission phare de TF1. Une complicité évidente à l’écran, qui ne se serait pas arrêtée une fois les caméras éteintes. Toujours selon Voici, les deux partenaires vivraient aujourd’hui leur histoire au grand jour, assumant pleinement leur relation.

Il faut dire que tout au long de l’aventure, les téléspectateurs avaient déjà remarqué leur alchimie. Entre regards complices, sourires et portés parfaitement maîtrisés, Maghla et Adrien Caby formaient l’un des duos les plus soudés de cette saison 15.

Mais ils ne sont pas les premiers à succomber à la magie du parquet de Danse avec les Stars. L’émission a déjà été le théâtre de nombreuses histoires d’amour devenues emblématiques. On se souvient notamment de la relation entre Alizée et Grégoire Lyonnet, qui a même mené à un mariage, ou encore du couple formé par Elsa Bois et Michou, très suivi sur les réseaux sociaux.



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D’autres idylles ont également marqué les coulisses du programme, comme celle entre Denitsa Ikonomova et l’ancien juré François Alu. Plus récemment, la saison précédente avait elle aussi fait parler avec le rapprochement entre Elsa Bois et Florent Manaudou.

Alors, Maghla et Adrien Caby seront-ils le nouveau couple emblématique de Danse avec les Stars ? Si les principaux intéressés n’ont pour l’instant pas officiellement confirmé l’information, une chose est sûre : leur histoire fait déjà rêver les fans.