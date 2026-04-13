13h15 le dimanche du 19 avril 2026 : au sommaire aujourd’hui

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13h15 le dimanche du 19 avril 2026 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec le reportage intitulé « Voyage au centre de la tête ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 13h15 le dimanche » du 19 avril 2026 : le sommaire

« 13h15 le dimanche » embarque les téléspectateurs dans une exploration fascinante à la croisée de la médecine, des émotions et de la science-fiction, au cœur du cerveau humain. En intervenant sur cet organe encore largement mystérieux, il devient possible de transformer les mouvements, le comportement, voire la personnalité.

Atteint de la maladie de Parkinson depuis près de dix ans, Romain Berger voit son quotidien de plus en plus entravé : marche difficile, fatigue intense et raideur extrême. Les traitements ne suffisent plus à soulager ses symptômes. À l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, la neurochirurgienne Carine Karachi lui propose alors une intervention délicate : implanter deux électrodes dans son cerveau afin de stimuler une zone très précise.



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Durant neuf mois, « 13h15 le dimanche » a suivi Romain dans cette expérience hors du commun, offrant une plongée captivante dans les mystères du cerveau, entre erreurs du passé et espoirs d’avenir, notamment celui de « l’homme augmenté ».

Ancien comédien, Romain Berger a dû renoncer à sa carrière à cause de la maladie. Bien que l’idée d’une stimulation cérébrale profonde l’effraie, il est conscient des bénéfices potentiels et choisit de tenter sa chance.