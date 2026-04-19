Vivement Dimanche du 19 avril 2026 : l’émission déprogrammée, quand Michel Drucker sera-t-il de retour ?

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L’émission « Vivement dimanche » ne sera une nouvelle fois pas diffusée ce dimanche après-midi sur France 3. En cause : la retransmission d’une course cycliste, qui vient une fois encore bouleverser la grille des programmes de la chaîne.


Vivement Dimanche du 19 avril 2026 : l'émission déprogrammée, quand Michel Drucker sera-t-il de retour ?
Capture FTV


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Les fidèles du rendez-vous dominical animé par Michel Drucker devront donc patienter encore un peu avant de retrouver leur émission favorite. Ce n’est pas la première fois que le programme est déprogrammé ces dernières semaines pour laisser place à l’actualité sportive, particulièrement riche en cette saison.

Bonne nouvelle toutefois pour les téléspectateurs : « Vivement dimanche » fera son grand retour à l’antenne le dimanche 10 mai. Cette émission spéciale sera consacrée aux Bodin’s, célèbre duo comique qui rencontre un immense succès sur scène comme à la télévision.

En attendant ce retour très attendu, les fans devront donc prendre leur mal en patience avant de retrouver l’ambiance conviviale et les invités qui font le succès de l’émission.


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