Danse avec les Stars, Samuel Bambi s’exprime après sa victoire : « ça a été très dur » (VIDÉO)

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C’est Samuel Bambi et sa partenaire Ana Riera qui ont été sacrés gagnants de « Danse avec les Stars » vendredi soir à l’issue de la finale face à Juju Fitcats et Emma.











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« Je suis très très heureux, très content, très fatiguée aussi. Je ne suis pas un sportif, je suis épuisé ! Cette semaine a été très dur, mercredi j’étais en pleurs de fatigue. Je n’y arrivais plus ! » a expliqué Samuel à chaud après sa victoire.

« Je suis très honoré, très touché. Je suis sur un petit nuage. J’avais beaucoup de pression avant ce prime, j’étais très stressé. Je vais revoir toutes nos prestations avec beaucoup de nostalgie »

« Je ne vais pas danser avant 2, 3 semaines » a-t-il plaisanté, expliquant qu’il allait prendre un peu de repos même s’il a son spectacle.



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Une interview à découvrir en entier en vidéo sur TF1+.

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