13h15 le samedi du 18 avril 2026 : au sommaire aujourd’hui

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13h15 le samedi du 18 avril 2026 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il a pour thème « Sally, la joie de vivre jusqu’au bout ».


Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

13h15 le samedi du 18 avril 2026 : au sommaire aujourd'hui
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13h15 le samedi du 18 avril 2026 : « Sally, la joie de vivre jusqu’au bout »

Atteinte d’une maladie neurodégénérative incurable, Sally, 27 ans, a choisi le suicide assisté. Elle est décédée le 18 décembre 2025 en Suisse, entourée de ses proches, après avoir pleinement vécu ses derniers instants.

Née à Dijon avec un nævus géant, une anomalie génétique rare, elle a longtemps assumé sa différence avec audace. Mais à l’adolescence, des symptômes inquiétants révèlent sa maladie. Malgré un quotidien marqué par les soins et la fatigue, Sally décide de vivre intensément : voyages, expériences fortes, et une personnalité lumineuse qui marque son entourage.


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Face à l’aggravation inévitable de son état, elle fait le choix, mûrement réfléchi, de partir avant de perdre son autonomie et sa dignité. Soutenue par son père et, plus difficilement, par sa mère, elle organise son départ en Suisse.

Avant de s’éteindre, Sally a tenu à raconter son histoire avec l’aide d’une écrivaine publique, laissant le témoignage de son parcours, de ses combats et de son choix.

Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.

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