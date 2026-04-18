Dècs de l’actrice Nadia Farès à 57 ans : que s’est-il passé ?

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Le cinéma français est doublement en deuil. Outre Nathalie Baye, l’actrice Nadia Farès est décédée elle aussi ce vendredi 17 avril 2026 à l’âge de 57 ans, des suites d’un grave accident survenu quelques jours plus tôt dans une piscine parisienne.











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Selon les premiers éléments, la comédienne avait été retrouvée inanimée le 11 avril au fond du bassin d’un complexe sportif situé dans le IXe arrondissement de Paris. Rapidement secourue par d’autres nageurs, elle avait été prise en charge par les secours puis transportée en urgence à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où elle avait été plongée dans un coma artificiel.

Après plusieurs jours dans un état critique, Nadia Farès a finalement succombé. Ses filles, Cylia et Shana Chasman, ont annoncé la nouvelle dans un communiqué transmis à l’AFP : « La France a perdu une grande artiste, mais pour nous, c’est avant tout une mère que nous venons de perdre ».

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame. À ce stade, la piste d’un malaise cardiaque est privilégiée, l’actrice ayant connu plusieurs problèmes de santé ces dernières années, notamment des opérations du cœur et un anévrisme.



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Née le 20 décembre 1968 à Marrakech, Nadia Farès s’était imposée comme une figure marquante du cinéma français dès les années 1990. Elle avait accédé à la notoriété grâce à son rôle dans le film culte « Les Rivières pourpres » de Mathieu Kassovitz, aux côtés de Jean Reno.

Au cours de sa carrière, elle avait également tourné dans de nombreux films et séries, en France comme à l’international, avant de s’éloigner un temps des plateaux. Ces dernières années, elle préparait notamment son premier long métrage en tant que réalisatrice.

Sa disparition a suscité une vive émotion dans le monde du cinéma, de nombreuses personnalités saluant son talent et sa personnalité.