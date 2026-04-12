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20h30 le dimanche du 12 avril 2026 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 20h30 le dimanche » du 12 avril 2026 : les invités

La story : à l’occasion du centenaire de la naissance de Marilyn Monroe, « 20h30 le dimanche » se penche sur la dernière nuit de l’icône américaine. Le 5 août 1962, à Los Angeles, l’actrice est retrouvée sans vie, nue dans son lit, à seulement 36 ans.

Ce jour-là, l’Amérique perdait son emblématique blonde, figure du glamour hollywoodien, dans des circonstances restées troubles. Plus de soixante ans après, les interrogations persistent : la star de Sept ans de réflexion a-t-elle mis fin à ses jours ? Ou bien certaines forces, comme le FBI ou le clan Kennedy, ont-elles cherché à la faire taire ?



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Face à l’écran : le dimanche 12 avril, l’ancienne nageuse olympique Laure Manaudou a participé pour la première fois au marathon de Paris. Invitée en direct sur le plateau de Laurent Delahousse, elle revient sur son parcours inspirant, sa carrière sportive et sa nouvelle vie.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV