Plus Belle La Vie spoilers : Félix face au verdict, Ariane fait une découverte, les résumés jusqu’au 1er mai 2026

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Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 1er mai 2026 – Que va-t-il se passer fin avril dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 27 avril au vendredi 1er mai 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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Dans deux semaines, on peut vous dire que c’est l’heure du verdict du procès de Félix. Ulysse et son client vont finalement ressortir victorieux du tribunal !

De son côté, Ariane fait une découverte choc au sujet d’une ancienne affaire et elle veut réouvrir l’enquête alors même que sa fin de grossesse approche.



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Quant à Jennifer, elle est de nouveau amoureuse mais rien n’est simple…

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 27 avril au 1er mai 2026

Lundi 27 avril 2026 (épisode 570) : A l’approche de l’audience, Ulysse et Alice jettent leurs dernières forces dans le procès. Au cabinet, un événement est venu troubler le bonheur de Jennifer. Ariane, quant à elle, n’a plus qu’une seule obsession.

Mardi 28 avril 2026 (épisode 571) : Au tribunal, Ulysse et son client sont sous pression en attendant le verdict. Lorsque Ariane se rend chez sa nouvelle amie, elle fait une découverte choc. A la résidence Massalia, certains résidents ont des fins de mois difficiles.

Mercredi 29 avril 2026 (épisode 572) : Le verdict dans l’affaire qui oppose Ulysse et Alice aux assises est rendu. En parallèle, Ariane veut réouvrir une vieille enquête alors qu’elle est sur le point d’accoucher. Au Mistral, Jennifer croise une personne inattendue qui vient tout remettre en question.

Jeudi 30 avril 2026 (épisode 573) : Bien qu’elle soit enceinte, Ariane continue à prendre des risques en cherchant des indices. Avec bienveillance, Luna pense à l’avenir de son protégé. A la résidence Massalia, Yolande et Mirta font une découverte inattendue.

Vendredi 1er mai 2026 (épisode 574) : Déterminée, Ariane est prête à tout pour découvrir la vérité. De son côté, Apolline voit ses élans contrariés. Tourmentée, Jennifer tente maladroitement d’apaiser les tensions auxquelles elle est confrontée dans sa vie affective.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :