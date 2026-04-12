Ici Tout Commence spoilers : révélations chez les Teyssier, les résumés jusqu’au 1er mai 2026

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Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 1er mai 2026 – Que va-t-il se passer fin avril dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 27 avril au vendredi 1er mai 2026.











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On peut déjà vous dire qu’il va y avoir des révélations au sein de la famille Teyssier alors qu’en finale du concours des jeunes talents, Charlène va les représenter brillamment. Remportera-t-elle la victoire ? Suspense !

Pendant ce temps là, Anouk se rapproche d’Hector et il la trouble… Aurait-elle un coup de coeur pour le chef ?

Chez les Jourdain, Andréa se sent délaissée par sa famille. Quant à Maya et Gaspard, ils se livrent une guéguerre sans pitié.



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Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 27 avril au 1er mai 2026

Lundi 27 avril 2026 (épisode 1423) : Dans tout ce brouillard, Constance voit clair. Avec Bakary, Coline prend des risques. Face à Denis, Anouk nie en bloc !

Mardi 28 avril 2026 (épisode 1424) : Chez les Teyssier, l’heure est aux révélations. Avec Hector, Anouk se voile la face. Milan tend une main amicale à Bakary.

Mercredi 29 avril 2026 (épisode 1425) : A L’institut, les liens familiaux se renforcent. Au comptoir de Jude, Enzo et Thelma sont pris à leur propre jeu. Tandis que Maya paye l’addition, Gaspard passe à la caisse…

Jeudi 30 avril 2026 (épisode 1426) : Durant la finale, Charlène porte haut les couleurs de la famille Teyssier. Enzo prend une décision radicale. Alors qu’Anouk est troublée, Andréa se sent délaissée par sa famille…

Vendredi 1er mai 2026 (épisode 1427) : Les Teyssier forment une famille soudée. Les Jourdain font front pour Andréa. La guéguerre entre Maya et Gaspard donne froid dans le dos.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 13 au 17 avril 2026 en cliquant ICI

du 20 au 24 avril 2026 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

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