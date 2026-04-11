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20h30 le samedi du 11 avril 2026 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 20h30 le samedi » du 11 avril 2026 : Le fabuleux succès d’Amélie Poulain

Il y a 25 ans, en avril 2001, Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain conquiert le cœur de toute la France. Porté par l’univers poétique et fantasque de Jean-Pierre Jeunet, la douceur d’Audrey Tautou et les mélodies envoûtantes de Yann Tiersen, le film émeut profondément les spectateurs.

Pourtant, sa naissance n’a pas été sans embûches. Ironie du sort, au même moment, en avril 2001, les Français font aussi leurs premiers pas dans la téléréalité avec Loft Story.



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