Demain Nous Appartient spoilers : Marceau accusé, Valentine prête à parler, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 13 au 17 avril 2026)

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Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 13 au 17 avril 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Victor, qui se rend de lui-même au commissariat pour dire la vérité sur ce qui s’est passé la nuit du drame. Il est soupçonné d’avoir tué Nolan mais les analyses sur sa voiture montre qu’il a bien percuté un animal ! Il est innocenté.

Dans le même temps, Erica reçoit une terrible lettre anonyme. Un corbeau accuse Marceau d’être un violeur alors que dans le même temps, Philippe et Bastien s’inquiètent pour Violette… Plus tard, c’est Charles qui fait de nouveau parler de lui et cette fois, Valentine est bien décidée à parler !

Pendant ce temps là, Alex décide finalement de donner sa chance à Manny, contre les avis de Chloé et Judith.



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Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 13 au 17 avril 2026

Lundi 13 avril 2026 (épisode 2181) : Philippine s’inquiète pour Violette. Violette cache quelque chose. Roxane et la phobie des poux. Sofia se montre convaincante aux halles.

Mardi 14 avril 2026 (épisodes 2182) : Erica prend la lettre anonyme très au sérieux… Elle est tiraillée entre deux versions de son fils. Le mini duel d’Énora et Lucien provoque une mobilisation parentale. Alex assume sa décision auprès de Judith.

Mercredi 15 avril 2026 (épisode 2183) : Charles est sous le feu des projecteurs. Les bonnes intentions de Maud se retournent contre elle… Lizzie et Marguerite ne se quittent plus… malgré elles !

Jeudi 16 avril 2026 (épisode 2184) : Sous la pression de sa mère, Damien relance l’enquête. Bruno et Soizic vivent une cohabitation forcée. Diego ne se sent plus à sa place.

Vendredi 17 avril 2026 (épisode 2185) : Valentine est sur le point d’exploser et ne compte pas laisser Charles s’en sortir encore une fois. Gabriel n’arrive plus à suivre la cadence de Soraya. Sylvain se mêle encore de ce qui ne le regarde pas…

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 13 au 17 avril 2026

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…