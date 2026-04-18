

Publicité





20h30 le samedi du 18 avril 2026 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le samedi » du 18 avril 2026 : Angèle, le retour

« What You Want », le nouveau titre d’Angèle en collaboration avec le duo électro français Justice, dévoilé fin février 2026, connaît un beau succès.

La chanteuse belge s’était pourtant mise en retrait ces derniers temps, hormis une apparition très remarquée lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Elle y avait marqué les esprits en reprenant le titre Nightcall de Kavinsky lors de la cérémonie de clôture.



Publicité





Car pour un artiste, revenir après une pause implique de se renouveler et de surprendre — un défi de taille dans un univers musical en perpétuelle accélération.

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV