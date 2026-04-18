Plus Belle La Vie spoilers : Apolline fait une découverte choc, Baptiste agressé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 20 au 24 avril 2026)

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Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 20 au 24 avril 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Apolline, qui va découvrir que Diane Gallieni et Simon Dutoit se connaissent bien ! Elle les surprend en pleine conversation tendue à la sortie du tribunal et pense que Simon la menace… Elle en parle à Alice, qui lui demande d’enquêter.

Pendant ce temps là, Ulysse et Luna enquêtent sur Diane d’un point de vue professionnel. Ils interrogent Idriss au sujet du traitement que Diane a donné à sa mère…

De son côté, Baptiste est agressé ! Il a l’épaule luxé après avoir été renversé par un scooter. Et il ne le sait pas mais c’est Simon Dutoit qui l’a agressé afin de l’écarter du procès ! Mais Baptiste, contre l’avis médical de Gabriel, décide de rester juré.



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En fin de semaine, c’est la fin du procès, Ulysse tente de convaincre les jurés de l’innocence de Félix. Et Jennifer veut garder sa relation avec Isaac secrète…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 20 au 24 avril 2026

Lundi 20 avril 2026 (épisode 565) : Tandis qu’Ulysse prend des risques lors du procès pour sauver son client, Ariane doit se dépasser pour aborder un sujet délicat avec Zoé. Malgré sa détermination, Jennifer a du mal à cacher qu’elle a un petit coup de cœur pour le nouveau docteur.

Mardi 21 avril 2026 (épisode 566) : De nouveaux éléments médicaux viennent rebattre les cartes du procès. Soucieuse, Zoé confie à Mathilde qu’elle n’est pas encore prête pour la prochaine étape. Quant à Ophélie, elle se surprend à défendre quelqu’un qui lui était cher.

Mercredi 22 avril 2026 (épisode 567) : Avec l’aide d’un proche, Apolline découvre un lourd mensonge qui pourrait tout changer. À l’appartement, Djawad a pris une grande décision concernant l’accouchement d’Ariane. De son côté, Jennifer a du mal à résister à la tentation.

Jeudi 23 avril 2026 (épisode 568) : Le procès prend une tournure inattendue et dangereuse. Au Pavillon des fleurs, Blanche veut rattraper le coup avec Eric. Pendant ce temps, Jennifer essaie tant bien que mal de garder son idylle secrète.

Vendredi 24 avril 2026 (épisode 569) : Fragilisé, c’est l’audience de la dernière chance pour Ulysse avant le réquisitoire. Au cours d’accouchement, Ariane fait une nouvelle rencontre. En parallèle, Blanche est résolue et espère le pardon d’Eric.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 20 au 24 avril 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…