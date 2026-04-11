50mn Inside du 11 avril 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

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50′ Inside du 11 avril 2026, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside.





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







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50mn Inside du 11 avril 2026, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 En coulisses : direction le Puy du Fou, alors que le célèbre parc rouvre ses portes. Entre spectacles grandioses et organisation hors normes, immersion dans les secrets d’un lieu devenu incontournable.

🎭 Le Portrait est consacré à une figure emblématique du cinéma français : Josiane Balasko. L’actrice se livre avec sincérité et revient sur son parcours, ses engagements et les moments forts de sa carrière.



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✨ La Story : focus sur un phénomène mondial : Taylor Swift. Comment la chanteuse est-elle devenue une icône planétaire ? Retour sur une ascension fulgurante et une influence sans précédent dans l’industrie musicale.

50mn Inside du 4 avril 2026, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le Document : direction la Grèce pour une escapade entre paysages de rêve, culture et art de vivre.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.