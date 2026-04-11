Tennis Monte-Carlo : Alcaraz / Vacherot en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Monte-Carlo ATP – le match Alcaraz / Vacherot en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce samedi après-midi. Après la qualification de Yannik Sinner, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz affronte le monégasque Valentin Vacherot en demi-finale du Masters 1000 de Monte-Carlo.





Un match à suivre ce soir à partir de 15h30 sur Eurosport.







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La seconde demi-finale du Masters 1000 de Monte-Carlo oppose aujourd’hui Carlos Alcaraz à Valentin Vacherot, dans un duel entre le patron du circuit et la sensation locale. N°1 mondial et tenant du titre, l’Espagnol monte en puissance sur sa surface favorite, restant sur une démonstration en quart de finale face à Alexander Bublik. De son côté, le Monégasque réalise un parcours exceptionnel devant son public, enchaînant les exploits jusqu’à devenir le premier joueur de son pays à atteindre ce stade du tournoi.

Sur le papier, Alcaraz part évidemement favori grâce à sa maîtrise de la terre battue et son expérience à ce niveau, mais Vacherot arrive porté par une dynamique incroyable et une confiance maximale. Le soutien du public pourrait lui permettre de rivaliser par séquences, mais sur la durée, la régularité et la puissance de l’Espagnol devraient faire la différence.



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ATP Monte-Carlo le match Alcaraz / Vacherot en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 15h30.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Alcaraz / Vacherot, demi-finale du tournoi de tennis de Monte-Carlo, un match à suivre ce soir sur Eurosport.