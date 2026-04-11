Rugby Champions Cup : suivre Glasgow Warriors / Toulon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby Champions Cup – Glasgow Warriors / Toulon en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce samedi 11 avril 2026 sur France 2 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby se poursuit ce week-end avec les quarts de finale de l’Investec Champions Cup. Aujourd’hui, le RC Toulon affronte les Glasgow Warriors.





Un match de rugby à suivre en direct sur France 2 dès 15h50, coup d’envoi à 16h.







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Le quart de finale de Champions Cup entre les Glasgow Warriors et le RC Toulon s’annonce comme l’un des chocs du week-end. À Scotstoun, les Écossais abordent ce rendez-vous en pleine confiance après une saison impressionnante, marquée par une série de victoires et une invincibilité à domicile. Leaders du United Rugby Championship et auteurs d’un parcours parfait en phase de poules, les Warriors veulent confirmer leur statut de sérieux prétendants au titre européen.



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Face à eux, Toulon avance avec un statut d’outsider mais une solide expérience des grands rendez-vous. Les Varois, triples champions d’Europe, restent sur une qualification arrachée de justesse et espèrent s’appuyer sur leur vécu pour renverser la dynamique, malgré une saison compliquée en Top 14. Entre une équipe écossaise en pleine forme et un club français habitué aux exploits européens, ce duel promet une opposition intense et indécise pour une place en demi-finale.

Glasgow Warriors / Toulon, compositions des équipes

Le XV de départ des Glasgow Warriors : 15. McKay ; 14. Steyn (cap.), 13. McDowall, 12. Tuipulotu, 11. Smith ; 10. Lancaster, 9. Afshar; 7. Darge, 8. Dempsey, 6. M. Fagerson ; 5. Samuel, 4. Oguntibeju ; 3. Z. Fagerson, 2. Hiddleston, 1. Schickerling.

Remplaçants : 16. Stephen, 17. Bhatti, 18. Talakai, 19. Williamson, 20. Ferrie, 21. Fraser, 22. Oliver, 23. Hastings.

Le XV de départ du RC Toulon : 15. Jaminet ; 14. Dréan, 13. Brex, 12. Sinzelle, 11.Tuicuvu ; 10. Albornoz, 9. White ; 7. Ollivon, 8. Shioshvili, 6. Ju. Kpoku ; 5. Ribbans (cap.), 4. C.Mézou ; 3. Sinckler, 2. Baubigny, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Lucchesi, 17. D.Brennan, 18. Gigashvili, 19. Halagahu, 20. Mercer , 21. Serin, 22. E.Abadie, 23. Ferté.

Glasgow Warriors / Toulon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 ou beIN Sports dès 16h.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Champions Cub.

Glasgow Warriors / Toulon, un match évènement de la Champions Cup à suivre aujourd’hui sur France 2.