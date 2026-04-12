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66 minutes du 12 avril 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







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66 minutes du 12 avril 2026, sommaire

🚧 Passages à niveau : quand le piège se referme

Le récent accident mortel impliquant un TGV et un camion rappelle une réalité implacable : un train ne peut pas s’arrêter à temps lorsqu’un véhicule surgit sur les rails. Mais alors, pourquoi ces drames continuent-ils de se produire ? Nos équipes ont enquêté. En France, on dénombre 15 000 passages à niveau, dont 146 sont considérés comme dangereux, avec en moyenne un accident tous les trois jours. Manque d’attention, signalisation défaillante, dispositifs de sécurité : nous avons analysé ce qui fait de ces croisements de véritables pièges mortels pour les automobilistes.

🥖 Déserts boulangers : ils veulent sauver leur commerce

Parcourir 50 km pour acheter du pain est devenu une réalité dans certaines zones rurales. Aujourd’hui, 60 % des communes françaises n’ont plus de boulangerie, et plus de 3 000 sont en quête d’un repreneur. Entre hausse des coûts, conditions de travail exigeantes et concurrence accrue, la profession est fragilisée. Pourtant, grâce à des initiatives locales, des tournées itinérantes ou encore des distributeurs automatiques, certains s’engagent à préserver ce commerce essentiel du quotidien.



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🥪 Sandwich : la compétition qui croustille

Véritable star du snacking, le sandwich reste incontournable ! Si le classique jambon-beurre fait toujours l’unanimité, il se décline aujourd’hui sous toutes les formes, et une nouvelle tendance émerge. Le Crousty Challenge, organisé lors du Salon du Snacking à la porte de Versailles à Paris, en est la preuve. Cinquante candidats se sont affrontés avec un objectif commun : créer le meilleur sandwich au poulet croustillant. Une finale intense, où goût, texture et créativité font la différence. Qui remportera le titre ? Verdict à la dernière bouchée !

💸 Modèles d’exposition : un bon plan en or

Acheter un lave-linge, un canapé ou une télévision à prix cassé sans renoncer à la qualité, c’est possible grâce aux modèles d’exposition. Avec des réductions pouvant aller jusqu’à 75 %, ces produits séduisent de plus en plus de consommateurs. Un avantage à la fois pour le pouvoir d’achat et pour les enseignes, qui écoulent ainsi leurs articles exposés. Mais prudence : défauts éventuels, éléments manquants ou garanties peu claires peuvent transformer la bonne affaire en déception. Alors, comment éviter les mauvaises surprises et surtout dénicher les meilleures opportunités ?

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format :

🔸 Camping du Perroquet : des vacances Ch’ti pas comme les autres

Situé à l’extrême nord du littoral français, tout près de la frontière belge, le camping du Perroquet s’étend sur 30 hectares et propose plus de 800 emplacements dans un cadre spectaculaire : dix kilomètres de plage de sable fin, entourés de dunes sauvages, sculptées par le vent et baignées de lumière. Ici, pas de luxe ostentatoire ni d’infrastructures démesurées. La véritable richesse du lieu, c’est son ambiance. Une atmosphère conviviale et presque familiale, qui donne envie de revenir année après année. Chaque été, jusqu’à 5 000 vacanciers y séjournent, venus de toute l’Europe… et parfois même du village voisin. Certains y passent leurs vacances depuis plusieurs générations.

Au programme : farniente sur la plage, parties de pétanque improvisées, barbecues qui s’étirent jusque tard, apéritifs entre voisins et soirées animées où tout le monde finit par se connaître. Entre habitués hauts en couleur, familles fidèles et nouveaux arrivants vite intégrés, le Perroquet dépasse largement le simple camping : c’est un véritable mode de vie. Plongée dans un endroit hors du temps, où la simplicité rime avec convivialité et plaisir partagé.