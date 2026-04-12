Rugby Champions Cup : suivre Bordeaux / Toulouse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Rugby Champions Cup – Bordeaux / Toulouse en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce dimanche 12 avril 2026 sur France 2 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby se poursuit ce week-end avec les quarts de finale de l’Investec Champions Cup. Aujourd’hui, Bordeaux-Bègles accueille le Stade Toulousain.





Un match de rugby à suivre en direct sur France 2 dès 15h50, coup d’envoi à 16h.







Publicité





Le quart de finale de Champions Cup entre l’Union Bordeaux Bègles et le Stade Toulousain s’annonce comme l’affiche la plus attendue du week-end. Dimanche, au stade Chaban-Delmas, les champions en titre bordelais, toujours impressionnants offensivement, veulent confirmer leur statut après leur large succès au tour précédent. Invaincus en Europe et portés par une ligne arrière étincelante, les Girondins abordent ce choc avec confiance face à leur grand rival national.



Publicité





En face, Toulouse, référence historique de la compétition avec un palmarès inégalé, vient avec un esprit de revanche après plusieurs confrontations récentes perdues face à Bordeaux. Emmenés par leurs stars et forts d’une énorme expérience des phases finales, les Toulousains comptent bien renverser la dynamique dans ce duel entre les deux meilleures équipes françaises du moment. Entre puissance, talent et intensité, cette rencontre a tout d’un classique européen et pourrait bien désigner un futur favori pour le titre.

Bordeaux / Toulouse, compositions des équipes

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Rayasi ; 14. Uberti, 13. Penaud, 12. Moefana, 11.Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7.Woki, 8. Gazzotti, 6. Bochaton ; 5. Coleman, 4. Palu ; 3. Sadie, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Remplaçants : 16. Barlot, 17. Perchaud, 18.Tameifuna, 19.Jacobs, 20. Vergnes-Taillefer, 21. Matiu, 22. Retière , 23. Reus.

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Ramos ; 14. Thomas, 13. Gourgues, 12. Chocobares, 11. Lebel ; 10. R.Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Willis, 8. Jelonch, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Mauvaka, 1. Ainu’u.

Remplaçants : 16. Marchand, 17. Baille, 18. Merkler, 19. Brennan, 20. Banos, 21. T. Ntamack, 22. Graou, 23. Kinghorn.

Bordeaux / Toulouse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 ou beIN Sports dès 16h.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Champions Cub.

Bordeaux / Toulouse, un match évènement de la Champions Cup à suivre aujourd’hui sur France 2.