Les Enfants de la Télé du 12 avril 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?

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Les Enfants de la Télé du 12 avril 2026, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

Les Enfants de la Télé du 12 avril 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?
Capture FTV


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Les Enfants de la Télé du 12 avril : les invités

Ce dimanche, Faustine Bollaert accueille autour de sa table une belle brochette d’invités : Jérôme Anthony, Jacques Legros, Frédéric François, Carole Rousseau et Danièle Gilbert.

Entre souvenirs de télévision, images cultes, séquences inattendues et confidences, les invités reviendront sur les grands moments de leur carrière dans une ambiance chaleureuse et pleine de bonne humeur.


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Des archives étonnantes, des anecdotes inédites et quelques fous rires seront également au programme de cette soirée placée sous le signe de la nostalgie et du divertissement.

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