Tennis Barcelone : la finale Rublev / Fils en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Barcelone ATP – la finale Rublev / Fils en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce dimanche après-midi. Le français Arthur Fils affronte le russe Andrey Rublev en finale du tournoi ATP 500 de Barcelone.





Un match à suivre ce soir à partir de 16h sur Eurosport.







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La finale de l’ATP 500 de Barcelone propose ce dimanche un duel de haut niveau entre Andrey Rublev et Arthur Fils, programmée à 16h sur la Pista Rafa Nadal. Le Russe, tête de série n°5, s’est hissé en finale après une solide remontée face à Hamad Medjedovic, tandis que le Français, n°9, a lui aussi dû batailler pour renverser Rafael Jódar en demi-finale.



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Cette affiche s’annonce particulièrement ouverte entre deux joueurs en grande forme. Plus expérimenté, Andrey Rublev dispute sa première finale de la saison à Barcelone et tentera d’aller chercher un 18e titre ATP, fort de sa régularité au plus haut niveau. En face, Arthur Fils continue de confirmer son potentiel avec une deuxième finale en 2026 et un bilan solide, notamment sur terre battue où il avait déjà battu Rublev l’an passé. Un choc de générations donc, entre la puissance et l’intensité du Russe et l’audace du jeune Français, avec le trophée catalan en jeu.

ATP Barcelone la finale Rublev / Fils en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 16h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Rublev / Fils, finale du tournoi de tennis de Barcelone, un match à suivre ce soir sur Eurosport.