« A priori » du 14 avril 2026 : vos épisodes ce soir sur France 3 (saison 2)

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« A priori » au programme TV du mardi 14 avril 2026 – Ce mardi soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 2 inédite de la série « A priori ». Une série portée par Florent Manaudou et Lucia Passaniti.





A voir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







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Vos épisodes du 14 avril 2026

Épisode 5 – A priori, l’aventurier n’a pas survécu

Alors qu’Iris se lance à la recherche de sa mère disparue, elle mène, aux côtés de Jim, une enquête en pleine nature sur la mort supposée accidentelle d’un riche entrepreneur. L’homme aurait perdu la vie après une chute lors d’un stage de survie entre anciens camarades. Mais derrière ces retrouvailles empreintes de nostalgie, il apparaît que personne n’a été convié par hasard.

Épisode 6 – A priori, il n’y a pas de pilote dans l’avion

Les policiers plongent dans l’univers de l’aéronautique pour élucider la mort par asphyxie d’un élève pilote, survenue lors d’un exercice de simulation. Ils découvrent rapidement que si la victime a échoué, ce n’est en rien dû au hasard…



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« A priori » – rappel de la présentation de la saison 2

Après le succès de la première saison, l’équipe du commissariat reprend du service sans Victor, qui a choisi de prolonger ses vacances après sa promotion. Un nouveau venu, Jim, policier à la fois charismatique et mystérieux, intègre la brigade et ne laisse pas Iris indifférente. Sous le soleil du Sud, les enquêtes, d’abord perçues comme simples, se révèlent rapidement bien plus complexes, tandis que les liens entre les membres de l’équipe se renforcent au fil des affaires. En parallèle, chacun cherche à trouver sa place : Pauline et Ryem dans leur relation, David auprès de ses enfants, Nesrine dans ses ambitions, et Jules, irrésistiblement attiré par le danger. De son côté, la commissaire Janvert doit prendre des décisions délicates pour protéger son équipe, tandis qu’Iris poursuit sa quête sur ses origines, au risque de réveiller des secrets profondément enfouis.

Le casting

Avec Florent Manaudou (Jean-Mathieu Alberti,dit Jim), Lucia Passaniti (Iris Villeneuve), Isabelle Candelier (Christine Janvert), Michaël Abiteboul (David Dextet), Kahina Carina (Nesrine Faki), Syrus Shahidi (Ryem Bouazi), Jeaneta Domingos (Pauline Bienaimée), Gabriel Caballero (Jules Ventroni), Didier Constant (Fifi)

Avec la participation de Bruno Salomone (Victor Montagnac)