Koh-Lanta du 14 avril 2026 : la Réunification avec une nouveauté ce soir dans l’épisode 7, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », épisode 7 du mardi 14 avril 2025 – Après l’élimination de Jonathan chez les Jaunes la semaine dernière, place à l’épisode 7 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Et ce soir, grâce à la relique du destin, Jonathan rejoint l’équipe rouge juste avant la Réunification !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », présentation de l’épisode 7

Ce soir, Jonathan rejoint l’équipe Rouge après avoir eu la main chanceuse en choisissant une relique du destin après son élimination lors du conseil des Jaunes. Jonathan compte les infiltrer et les duper. Les Rouges vont-ils se méfier de Jonathan ?

Et c’est l’heure de la Réunification, un moment clé de l’aventure — encore plus dans « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », où tout peut basculer à tout instant ! Cette fois, les aventuriers ne confient pas leur sort à deux, mais à quatre ambassadeurs. Une situation inédite qui double à la fois les risques d’élimination… et les chances de désaccord !



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Jaunes ou Rouges : qui remportera ce premier choc décisif de la Réunification ? Quels candidats sauront tirer leur épingle du jeu alors que la compétition devient désormais individuelle ?

Une certitude : les Reliques du Destin vont laisser une empreinte durable sur la suite de cette aventure hors norme.

VIDÉO Koh-Lanta extrait de l’épisode 7 du 14 avril