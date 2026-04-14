« Pupille » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (14 avril)

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« Pupille » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir, mardi 14 avril 2026 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 rediffuse le film « Pupille ». Un film bouleversant sur le parcours de l’adoption avec Sandrine Kiberlain et Gilles Lellouche.


A voir ce soir dès 21h10 sur France 2, ou sur france.tv via la fonction direct.

« Pupille » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (14 avril)
Capture FTV


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« Pupille » : le synopsis

Le jour de sa naissance, Théo est confié à l’adoption par sa mère biologique dans le cadre d’un accouchement sous X. Celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour revenir sur sa décision… ou non. Durant cette période d’incertitude, les équipes de l’aide sociale à l’enfance veillent sur le nourrisson, l’accompagnant autant sur le plan physique qu’affectif. En parallèle, le service d’adoption s’attelle à trouver celle qui deviendra sa mère adoptive. Cette femme, c’est Alice, 41 ans, qui se bat depuis dix ans pour avoir un enfant. Pupille retrace ainsi la rencontre entre Alice et Théo, alors âgé de trois mois.

Interprètes et personnages

Avec Sandrine Kiberlain (Karine), Gilles Lellouche (Jean), Élodie Bouchez (Alice), Olivia Côte (Lydie), Clotilde Mollet (Mathilde), Miou-Miou (Irène), Leïla Muse (Clara), Stéfi Celma (Auxiliaire Élodie), Youssef Hadji (Ahmed)


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