« A priori » du 7 avril 2026 : vos épisodes ce soir sur France 3 (saison 2)

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« A priori » au programme TV du mardi 7 avril 2026 – Ce mardi soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 2 inédite de la série « A priori ». Une série portée par Florent Manaudou et Lucia Passaniti.


A voir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv

"A priori" du 7 avril 2026 : vos épisodes ce soir sur France 3 (saison 2)
Crédits photo : Fabien Malot / FTV


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Vos épisodes du 7 avril 2026

Épisode 3 – A priori, la thalasso, c’est mortel
Iris et Jim enquêtent sur la mort d’un avocat renommé, retrouvé sans vie dans le centre de thalassothérapie d’un hôtel de luxe. Très impliqué dans la défense des femmes victimes de violences sexuelles, son engagement pourrait bien être à l’origine d’un règlement de comptes, piste que l’enquête explore.

Épisode 4 – A priori, c’est la fin du match
Iris et Jim se penchent sur la mort d’une entraîneuse de rugby, survenue dans des circonstances mystérieuses lors d’un entraînement. À quelques jours d’un match décisif pour la survie du club, reste à savoir qui aurait pu lui en vouloir au point de passer à l’acte.


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« A priori » – rappel de la présentation de la saison 2

Après le succès de la première saison, l’équipe du commissariat reprend du service sans Victor, parti prolonger ses vacances après sa promotion. Un nouveau policier, Jim, à la fois séduisant et énigmatique, rejoint la brigade et trouble Iris.

Sous le soleil du Sud, leurs enquêtes, en apparence simples, se révèlent plus complexes que prévu, tandis que leur complicité grandit au fil des affaires.

Parallèlement, chacun tente de trouver son équilibre : Pauline et Ryem, David avec ses enfants, Nesrine dans ses ambitions, et Jules, attiré par le mauvais garçon. La commissaire Janvert fait des choix difficiles pour protéger son équipe, tandis qu’Iris poursuit sa quête sur ses origines, au risque de faire ressurgir de lourds secrets.

Le casting

Avec Florent Manaudou (Jean-Mathieu Alberti,dit Jim), Lucia Passaniti (Iris Villeneuve), Isabelle Candelier (Christine Janvert), Michaël Abiteboul (David Dextet), Kahina Carina (Nesrine Faki), Syrus Shahidi (Ryem Bouazi), Jeaneta Domingos (Pauline Bienaimée), Gabriel Caballero (Jules Ventroni), Didier Constant (Fifi)
Avec la participation de Bruno Salomone (Victor Montagnac)

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