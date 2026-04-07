Koh-Lanta du 7 avril 2026 : une belle récompense ce soir dans l’épisode 6, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », épisode 6 du mardi 7 avril 2025 – Après l’élimination de Nora chez les Jaunes la semaine dernière, place à l’épisode 4 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Et ce soir, une belle récompense attend les aventuriers sur le jeu de confort !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », présentation de l’épisode 6

Ce soir, les Rouges veulent poursuivre sur leur belle lancée et remporter une nouvelle victoire ! Ils sont toujours en infériorité une numérique mais peuvent revenir à égalité en cas d’immunité ce soir et de conseille jaune.

Et la récompense du jeu de confort va faire saliver les aventuriers : une entrecôte par personne et des frites !



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Entre exploit et esprit d’aventure, les naufragés sont perturbés par les Reliques du Destin, qui pourraient bien changé le cours de leur aventure.

VIDÉO Koh-Lanta extrait de l’épisode 6 du 7 avril