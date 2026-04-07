Cauchemar en cuisine du 7 avril : direction Criquebeuf-sur-Seine ce soir sur M6

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Cauchemar en cuisine du 7 avril 2026 – C’est une rediffusion de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce lundi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Criquebeuf-sur-Seine, dans l’Eure.


A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur M6+.

Cauchemar en cuisine du 17 mars : direction Criquebeuf-sur-Seine ce soir sur M6
© PIERRE OLIVIER/M6


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Cauchemar en cuisine du 7 avril, présentation

Le chef Etchebest se rend à Criquebeuf-sur-Seine pour prêter main-forte à Laurence et David, qui ont repris leur restaurant il y a cinq ans. Avec Martine, ils forment une équipe soudée… mais aujourd’hui totalement dépassée par la situation.

Dès son arrivée, le chef est frappé par une décoration restée figée dans le passé et par un service pour le moins surprenant, assuré en tongs. Très vite, ses premières impressions se confirment : les problèmes s’accumulent.


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Viandes servies crues, produits périmés laissés en salle… le constat est sans appel. Laurence et David semblent avoir perdu le contrôle. Avant d’envisager un redressement, le chef doit d’abord comprendre comment leur établissement a pu en arriver là.

Cauchemar en cuisine du 7 avril, extrait vidéo

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