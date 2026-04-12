« Adieu Monsieur Haffmann » : le film avec Daniel Auteuil ce soir sur France 2 (12 avril)

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« Adieu Monsieur Haffmann », c’est le film signé Fred Cavayé qui vous attend en mode rediffusion ce dimanche soir sur France 2. Un film avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche et Sara Giraudeau dans les rôles principaux.


A découvrir à partir de 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV via la fonction direct.

« Adieu Monsieur Haffmann » : le film avec Daniel Auteuil ce soir sur France 2 (12 avril)
Capture FTV


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« Adieu Monsieur Haffmann » : l’histoire

Paris, 1941. François Mercier mène une existence simple et ne rêve que d’une chose : construire une vie avec la femme qu’il aime, Blanche. Employé chez un brillant joaillier, M. Haffmann, il voit son quotidien basculer avec l’Occupation allemande. Contraints par les circonstances, les deux hommes scellent un accord dont les répercussions, au fil du temps, viendront profondément transformer le destin de ces trois vies.

Bande-annonce

On vous laisse découvrir maintenant la bande-annonce du film…


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