« Mystères au paradis » du 12 avril 2026 : la suite de la saison 3 ce soir sur France 3

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« Mystères au paradis » au programme TV du dimanche 12 avril 2026 – Ce dimanche soir, France 3 diffuse deux épisodes inédits de la saison 3 de la série « Mystères au paradis ».


A voir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv

"Mystères au paradis" du 12 avril 2026 : la suite de la saison 3 ce soir sur France 3
Capture FTV


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Mystères au paradis, vos épisodes inédits du 12 avril 2026

Épisode 3 : Un chocolat qui ne passe pas
Trois cas d’empoisonnement en une seule matinée : pour Esther, c’est la goutte de trop, et elle fait appel à Humphrey. Heureusement, aucun décès n’est à déplorer… si ce n’est celui d’un poisson rouge nommé Sigmund.

Épisode 4 : Une vieille rancœur
Lors d’une régate, l’une des grandes favorites est victime d’un malaise avant de chuter à l’eau. Les analyses révèlent que le smoothie qu’elle avait consommé juste avant le départ était mélangé à des somnifères.


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Le casting

Avec Kris Marshall (Inspecteur Humphrey Goodman), Sally Bretton (Martha Lloyd), Zahra Ahmadi (Sergent Esther Williams), Dylan Llewellyn (Agent Kelby Hartford), Felicity Montagu (Margo Martins), Melina Sinadinou (Zoe Williams), Barbara Flynn (Anne Lloyd), Jamie Bamber (Archie Hughes)

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