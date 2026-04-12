Zone Interdite du 12 avril : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

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Zone Interdite du 12 avril 2026 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un numéro du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Reine des Neiges : dans les secrets du nouveau défi de Disneyland Paris ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur M6+ pour le replay.







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Zone Interdite du 12 avril 2026 : « Reine des Neiges : dans les secrets du nouveau défi de Disneyland Paris »

C’est un pari audacieux à deux milliards d’euros ! Le 29 mars 2026, Disneyland Paris lèvera le voile sur une toute nouvelle zone de 25 hectares, dont l’attraction phare sera consacrée à l’immense succès de Disney : La Reine des Neiges. Un projet titanesque dont Zone Interdite a pu découvrir les coulisses en exclusivité. Quatre années de travail ont été nécessaires pour donner vie à cet univers, avec des décors spectaculaires : une montagne artificielle impressionnante, un lac, un village inspiré de celui d’Elsa, héroïne du film, ainsi qu’un spectacle totalement inédit. Le célèbre parc saura-t-il transformer l’essai ?

Avec La Reine des Neiges, Disneyland Paris, qui a accueilli quinze millions de visiteurs l’an dernier, ambitionne de franchir un nouveau cap. Pour y parvenir, il mise notamment sur un spectacle conçu par son producteur artistique, Ben Spalding. D’origine irlandaise, ce dernier connaît le parc sur le bout des doigts puisqu’il y travaille depuis son ouverture en 1992. Son nouveau show promet d’être grandiose, mêlant projections monumentales, fontaines, effets pyrotechniques et près de 379 drones, aériens et aquatiques. Un défi de taille : orchestrer l’ensemble avec une précision millimétrée.



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Plonger dans l’univers d’Elsa et d’Olaf, Natacha et ses enfants, Ethan et Logan, en rêvent depuis des années — comme des milliers d’autres visiteurs. Lors de l’ouverture des réservations en novembre dernier, les billets se sont arrachés en moins de 24 heures. Natacha fait partie des heureux élus. Passionnée du parc, elle s’y rend déjà deux fois par mois avec ses enfants et espère être parmi les premiers à découvrir cette nouvelle zone le 29 mars. Mais la concurrence s’annonce rude.

Cette extension s’accompagne également de la création d’un millier d’emplois. Une opportunité qu’a saisie Camille, 25 ans, originaire de Potigny, dans le Calvados. Après avoir échoué à son diplôme d’ostéopathe animalier, elle a décroché un CDI en tant qu’opératrice sur l’attraction dédiée à La Reine des Neiges. Elle sera chargée à la fois de l’accueil du public et de la sécurité, un rôle à responsabilités qui marque un véritable tournant dans sa vie, elle qui n’avait jamais quitté sa Normandie.

Enfin, qui dit nouvelle zone dit aussi nouveau restaurant. Offrant une vue imprenable sur le lac, il pourra accueillir jusqu’à 255 convives. Les chefs Emmanuel et Olivier y proposeront un concept original : chaque plat sera inspiré d’une princesse Disney… sans que le client sache laquelle au moment de la commande. À lui de deviner après dégustation ! À quelques jours de l’ouverture, les deux chefs s’activent encore pour finaliser les préparatifs et coordonner une brigade de 160 personnes recrutées pour l’occasion.