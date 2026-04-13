« Alter Ego » : votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (13 avril 2026)

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« Alter Ego » au programme TV du lundi 13 avril 2026 – Ce lundi soir, TF1 lance sa nouvelle série « Alter Ego », avec Eric Cantona et Bruno Sanches dans les rôles principaux.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







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« Alter Ego » : présentation

Joseph Batista, policier discret et profondément humain, revient à Marseille après trente ans de carrière brillante à Paris. S’il a fait ce choix, c’est pour une raison personnelle : il vient de découvrir l’existence d’une fille, Lyna, ainsi que d’un petit-fils qu’il n’a jamais rencontrés. Devenue juge d’instruction, Lyna n’a aucune intention de lui pardonner son absence.

Face à lui, Samy Kaddourian, avocat aussi talentueux que désorganisé, jongle avec une charge mentale écrasante en élevant seul ses trois enfants. Il se retrouve régulièrement à défendre ceux que Batista cherche à faire arrêter. Entre ce père débordé, hypersensible, et ce flic trop fier pour dévoiler ses émotions, les confrontations sont inévitables.



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Au fil des affaires criminelles, chacun campé sur ses positions mais animé par une même quête de justice, ils apprennent à se connaître, à s’opposer, puis à s’apprécier… jusqu’à réaliser qu’ils ont peut-être trouvé en l’autre leur véritable alter ego.

Vos épisodes du 13 avril 2026

Episode 1 : À peine affecté à la brigade criminelle de Marseille, Joseph Batista est chargé d’élucider le meurtre de Louise, une étudiante retrouvée sans vie à la Vieille Charité, école d’art contemporain. Très vite, ses soupçons se portent sur le compagnon de la jeune femme, réputé pour sa jalousie excessive. Pourtant, convaincu de son innocence, l’avocat Samy Kaddoudrian choisit d’assurer sa défense. Parallèlement à cette enquête, Batista fait la connaissance de Lyna, la fille qu’il n’avait encore jamais rencontrée, désormais juge d’instruction.

Episode 2 : L’enquête sur la mort de Louise se poursuit et mène Batista et Samy à bord d’un paquebot amarré dans le port de Marseille. Forcés de faire équipe pour identifier le coupable, ils mettent au jour une troublante affaire de plagiat. Au terme de leurs investigations, Batista fait une découverte personnelle inattendue : il surprend le mari de Lyna en compagnie d’une autre femme.

Personnages et interprètes

Avec : Eric Cantona (Joseph Batista), Bruno Sanches (Samy Kaddourian), Adèle Galloy (Lyna Rochefort), Juliet Lemonnier (Pamela Moreau), Maxence Danet-Fauvel (Berthier), Céline Groussard (Linda Kaddourian), Roby Schinasi (Pierre Lalande), Salomé Benamo-Lacène (Jeanne Kaddourian), Adam Racouchot (Cristiano Kaddourian), Pierre Cévaër (Braqueur), Noémie Chicheportiche (Vendeuse), Diane Robert (Léa), Zoé Laïb (Fanny), Julien Crampon (Bastien), Pierrick Grillet (Jules), Marie Champion (Margot), Sara Louis (Sylvie), Anne-Marie Ponsot (Mireille)