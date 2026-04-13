« Mariés au premier regard » du 13 avril 2026 : Yannick Noah ce soir dans l’épisode 8 ce soir sur M6 (extrait vidéo)

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« Mariés au premier regard » du 13 avril 2026 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 10 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Perrine et Alexandre, Mélanie et Antoine, Lucile et Alexandre, ainsi que la découverte de deux nouveaux célibataires.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







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« Mariés au premier regard » du 13 avril, au programme ce soir

Il est l’heure de se dire oui à Gibraltar pour Lucile et Alexandre, et Mélanie et Antoine. Et si les deux couples vont bien se marier, la suite s’annonce contrastée. D’un côté une alchimie évidente entre Lucie et Alexandre. De l’autre, de la distance et de la retenue entre Mélanie et Antoine. Antoine est très stressée et ne met pas du tout Mélanie en confiance…

Pour Perrine et Alexandre, c’est le début du voyage de noces. Et on peut dire que ça sort des sentiers battus puisque la production leur a réservé un road-trip en van au Portugal ! Perrine est ravie, Alexandre un peu moins. Mais le courant passe toujours aussi bien entre eux.



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Deux nouveaux célibataires sont prêts à se marier au premier regard : Estelle, footballeuse professionnelle, et Stéphane, fan du PSG. Ils sont compatibles à 79% ! Estelle demande à Yannick Noah, dont elle est proche, d’être présent pour le mariage et être son témoin…

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 10

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.

Extrait vidéo

"C'est énorme !"

Les expertes ont prévu à Perrine et Alexandre un voyage de noces à leur image… mais ils ne seront pas les seuls à être surpris 😲#MAPR, lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/UVeOed593r — M6 (@M6) April 10, 2026

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.