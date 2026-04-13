« Je sais pas » : le final de votre série ce soir sur France 2 (13 avril 2026)



Publicité





« Je sais pas » au programme TV du lundi 13 avril 2026 – Ce lundi soir, France 2 termine la diffusion de la série inédite « Je sais pas », avec Lola Dewaere et David Kammenos dans les rôles principaux.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





Vos épisodes du 13 avril 2026

Episode 3 : Camille a-t-elle, elle aussi, quelque chose à se reprocher ? L’enquête s’accélère après la macabre découverte du corps de Jade, retrouvé au fond d’un trou en pleine forêt. Les gendarmes intensifient alors leurs investigations, menant perquisitions et interrogatoires auprès de Camille, Fabien et Emma. Les tensions montent d’un cran, tandis que les secrets longtemps enfouis menacent d’éclater au grand jour. Le comportement troublant de la famille attise les soupçons, et peu à peu, c’est tout le village qui bascule dans la méfiance. Le doute s’installe partout. Dans ce climat sous haute tension, un nouvel événement dramatique survient : en pleine nuit, Yvan enlève la petite Emma.

Episode 4 : Tandis qu’Yvan reste introuvable, les soupçons redoublent et la tension atteint un point de rupture au sein de la famille de Camille. Les liens se fragilisent, la méfiance s’installe durablement, et les apparences commencent à se fissurer. Les secrets de Fabien et Camille ont-ils pu conduire à ce drame ? Et si Emma persiste à garder le silence, est-ce pour couvrir quelqu’un ?



Publicité





« Je sais pas » – rappel de la présentation

Une simple sortie scolaire bascule dans l’horreur. Emma, 6 ans, disparaît en pleine forêt, déclenchant immédiatement une battue. Contre toute attente, la fillette réapparaît saine et sauve. Le soulagement est de courte durée : sa maîtresse, Jade, partie à sa recherche, reste introuvable.

Lorsqu’on lui demande où est Jade, Emma — portant le bandana de son enseignante — répond d’un air détaché : « Je sais pas. » Que s’est-il réellement passé dans les bois ? À cet âge, l’innocence semble évidente… mais les apparences peuvent être trompeuses. Car même derrière un visage d’ange peut se dissimuler une part d’ombre.

Le casting

Avec Lola Dewaere (Camille), David Kammenos (Fabien), Elodie Batard Gaultier (Emma), Hubert Delattre (Yvan), Michaël Abiteboul (Adrien), Alysson Paradis (Madeleine), Selma Kouchy (Nora), Caroline Godard (Céline), Delphine Chuillot (Isabelle), Héloïse Janjaud-Bouillot (Jade), Pauline Da Silva Faria (Lilas), Nolan Dubois (Oscar), Jeanne Bonneton (Manon), Yusha Caruge (Théo), Yehora Kounkou (Chloé), Nicolas Beaupuy (Moïse), Elisa Oriol (mère Oscar), Laura Balasuriya (mère Lilas), Maïlys Fiston (Odile), Loïc Bouadla (gendarme Moussa), Donatien Durand (garde forestier)