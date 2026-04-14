Arnaques du 14 avril 2026 : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

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Arnaques du 14 avril 2026 – Ce mardi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





A découvrir dès 21h10 sur M6, ou via la fonction direct et en replay gratuit sur M6+







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Arnaques du 14 avril 2026 : le sommaire

Architecte, constructeur, artisan : un arnaqueur dans votre maison

En Normandie, une escroquerie liée au label RGE plonge des familles dans l’endettement après le versement d’importants acomptes pour des travaux qui n’ont jamais débuté. Dans le Nord, un dirigeant du bâtiment est accusé d’avoir accumulé retards et malfaçons, au point de mettre en danger des habitants dans des maisons qui se fissurent. À Marseille, enfin, un entrepreneur mythomane aurait causé près de deux millions d’euros de préjudice avant de disparaître : les équipes d’Arnaques ! remontent jusqu’au Gers pour tenter de le retrouver et le confronter.

Entrepreneur et mythomane, il disparaît avec 2 millions d’euros de préjudice !

À Marseille, il s’est longtemps fait passer pour un architecte brillant. Après des débuts irréprochables, Monsieur M aurait basculé dans l’escroquerie. Les équipes de Julien Courbet recensent une vingtaine de victimes : acomptes encaissés, chantiers inexistants, mensonges à répétition. Puis, du jour au lendemain, il coupe tout contact et disparaît avec près de 2 millions d’euros. L’enquête des journalistes, menée auprès d’anciens collaborateurs, de sous-traitants et de voisins, met en lumière un mode opératoire bien rodé : attirer avec des prix attractifs, instaurer la confiance, puis disparaître. Introuvable depuis deux ans, il finit par commettre une erreur : la mise en vente d’un objet personnel sur internet permet à l’équipe de le localiser, en se faisant passer pour des acheteurs afin de découvrir sa nouvelle vie.



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Malfaçons, fissures, fondations fragiles… sait-il vraiment construire une maison ?

Les équipes de Julien Courbet se penchent sur un acteur majeur de la construction. Derrière une communication rassurante, des doutes émergent quant à son savoir-faire. Cherchant à augmenter sa production et ses profits, il aurait fait appel à des sous-traitants insuffisamment qualifiés. Conséquences : retards, chantiers à l’arrêt et habitations parfois dangereuses. C’est le cas de Pascal, qui a investi 500 000 euros dans une maison aujourd’hui menacée d’effondrement. D’anciens employés dénoncent des pratiques discutables imposées par la direction. Face aux caméras, le dirigeant minimise les faits et nie toute responsabilité. L’émission Arnaques ! met en lumière les risques liés à ces méthodes.

Mensonge sur son label RGE, détournements… il siphonne sa boîte !

Travaux, aides publiques, acomptes… L’équipe de Julien Courbet enquête sur un entrepreneur normand soupçonné d’avoir mis en place un système frauduleux autour du label RGE. En mettant en avant cette certification, il aurait convaincu des clients de signer des devis et de verser des acomptes, avec la promesse d’aides de l’État. Mais ces derniers découvrent que l’entreprise ne disposait plus du label depuis plusieurs mois. À Terre-de-Caux, Manon et son compagnon versent 14 000 euros pour un chantier de 40 000 euros qui ne verra jamais le jour. À Normanville, la famille Boyard débourse plus de 16 000 euros pour une rénovation qui n’aboutira pas. Le préjudice total s’élèverait à 110 000 euros. Retrouvé par les journalistes, l’entrepreneur est confronté aux accusations et aux preuves de ses agissements.