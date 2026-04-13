« Mariés au premier regard » : que va-t-il se passer entre Julie et Mathieu ? Réponse !

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Alors que le huitième épisode de la saison 10 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, vous avez pu voir que dans l’épisode suivant, il y allait avoir de l’eau dans le gaz entre Julie et Mathieu.





Vous êtes déjà impatient de savoir ce qui va se passer ? On a déjà la réponse !







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Dans l’épisode 9 lundi prochain sur M6, vous allez découvrir qu’après leur voyage de noces, Julie et Mathieu vont se retrouver dans la vraie vie. Julie va venir passer quelques jours chez Mathieu, l’occasion pour les jeunes mariés de découvrir comment ils sont au quotidien. Et ils vont se révéler être assez différents !

Mathieu va prendre peur face à Julie au sujet de la spiritualité, qui compte beaucoup pour la jeune femme. Et alors que Mathieu pensait à venir s’installer à Montpellier avec sa femme, il va finalement tout stopper net ! Julie va mal le prendre et se sentir jugée.



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Et quand les proches de Mathieu vont venir dîner avec eux, ils vont sentir le malaise… Julie va mettre les pieds dans le plat et lui reprocher sa distance. Arriveront-ils à surmonter tout ça ?

Vous découvrirez aussi la suite des préparatifs du mariage d’Estelle et Stéphane jusqu’au jour J à Gibraltar. Et surprise : la mère de Stéphane sera bien présente pour le mariage de son fils !

Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 13 avril pour suivre l’épisode 8 de « Mariés au premier regard » !