Audiences 12 avril 2026 : « Super-héros malgré lui » leader devant « Mystères au paradis »

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Audiences 12 avril 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir la rediffusion du film « Super-héros malgré lui », qui a été suivi par 3,04 millions de téléspectateurs pour 17,2% de pda.


C’est devant France 3 avec un épisode inédit de la série « Mystères au paradis », qui a été suivi par 2,60 millions de téléspectateurs pour 15,5% de pda.

Audiences 12 avril 2026 : « Super-héros malgré lui » leader devant « Mystères au paradis »
Capture TF1


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Audiences 12 avril 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la rediffusion du film « Adieu Monsieur Haffman », qui a intéressé 2,01 millions de téléspectateurs pour 11,9% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite », qui a captivé 1,45 million de téléspectateurs pour 8,7% de pda.


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Source chiffres audiences : Médiamétrie

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