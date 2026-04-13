Ici tout commence du 13 avril : Bérénice fait une découverte choc sur Emmanuel ! (résumé + vidéo épisode 1413 en avance)

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Ici tout commence du 13 avril 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1413 – Bérénice va faire une découverte choc cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et Charlène fait son grand retour à l’institut, accompagnée de Noé.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 13 avril – résumé de l’épisode 1413

Teyssier affirme à Constance que Bérénice n’a pas le niveau et pourrait craquer sous la pression. Elle surprend leur conversation et ça la blesse profondément. Avec Léonard, elle pense qu’il les pousse volontairement à se dépasser. En retravaillant leur dessert et après un avis très positif de la cheffe Wiesberg, ils comprennent que Teyssier leur a menti. Bérénice décide alors de le confronter, mais Charlène débarque. Elle annonce que c’est son père qui lui a demandé devenir, Teyssier confirme à Bérénice qu’il a choisi de mentorer sa fille pour le concours des jeunes talents !

Pendant ce temps, Mehdi et Lucile se voient refuser l’accès aux cuisines de l’Institut et partent s’entraîner ailleurs.



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De leur côté, Anaïs et Milan tentent de se rapprocher, mais leur relation reste fragile. Malgré leur complicité retrouvée en cuisine, Anaïs préfère prendre ses distances et choisit finalement Gaspard comme second.

Enfin, Tom et Julia, impressionnés par le chef Jourdain, décident d’assister à son cours sans le prévenir.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : révélations chez les Teyssier, les résumés jusqu’au 1er mai 2026

Ici tout commence du 13 avril 2026 – extrait vidéo

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