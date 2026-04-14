Audiences 13 avril 2026 : carton pour « Alter Ego », loin devant « Je sais pas »

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Audiences 13 avril 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec la nouvelle série inédite « Alter Ego », qui a rassemblé 4,21 millions de téléspectateurs pour 22,5% de pda.


C’est devant France 2 avec sa série inédite « Je sais pas », qui a captivé 2,12 millions de téléspectateurs en moyenne pour 11,2% de pda.

Audiences 13 avril 2026 : carton pour « Alter Ego », loin devant « Je sais pas »
Capture TF1


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Audiences 13 avril 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la suite de la nouvelle saison de « Mariés au premier regard », qui a réuni 2,02 millions de téléspectateurs pour 10,7% de pda.

France 3 suit avec le film inédit « Monsieur le maire », qui a intéressé 1,56 million de téléspectateurs pour 8,6% de pda.


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Source chiffres audiences : Médiamétrie

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