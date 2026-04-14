Ici tout commence du 14 avril : la vérité sur Charlène et Emmanuel éclate ! (résumé + vidéo épisode 1414 en avance)

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Ici tout commence du 14 avril 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1414 – La vérité sur Charlène et Emmanuel va finalement éclater ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Charlène a menti et Teyssier le savait depuis le début ! Constance est sous le choc, tout comme Bérénice.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 14 avril – résumé de l’épisode 1414

Charlène et Noé expliquent à Constance qu’ils ont l’habitude de travailler ensemble au Valcourt à Paris, ce qui enthousiasme Teyssier, qui leur donne rendez-vous à l’Atelier.

À l’Économat, Charlène avoue à Noé qu’elle n’aime pas mentir à ses parents, mais il la rassure. Elle en profite ensuite pour s’excuser auprès de Bérénice, qui lui en veut surtout d’avoir vu son travail détruit. Charlène l’encourage à trouver un autre mentor pour le Défi des Jeunes Talents. Reboostée, Bérénice suit ce conseil, tandis que Joséphine et Léonard cherchent à faire rappeler Charlène à Paris pour éliminer la concurrence.



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À l’Atelier, Charlène présente une création à son père, mais Teyssier reprend tout en main et modifie la recette. Noé la défend, ce qui agace Teyssier, d’autant qu’il découvre que Noé ne maîtrise pas certaines bases.

En parallèle, Joséphine et Léonard apprennent que Charlène n’a jamais travaillé au Valcourt. Bérénice, inquiète, prévient Constance, qui confronte ensuite Teyssier et leur fille : la vérité éclate. Teyssier savait tout et voulait soutenir Charlène, mais celle-ci se sent humiliée.

De leur côté, Tom et Julia tentent d’assister à un cours en se faisant passer pour des élèves plus avancés, mais sont démasqués et exclus. Informé, Enzo les recadre, avant que lui et Rose ne proposent finalement une masterclass avec le chef.

Enfin, au Double A, Anaïs reprend le service avec Gaspard comme second, mais il n’est pas à la hauteur. Milan prend le relais, et Anaïs décide finalement de le remettre à ce poste dès la semaine suivante. Elle assume aussi pleinement leur relation et choisit de s’y consacrer.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Charlène et Bérénice s’affrontent ! (vidéo épisode du 16 avril)

Ici tout commence du 14 avril 2026 – extrait vidéo

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