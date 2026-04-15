Audiences 14 avril 2026 : « Koh-Lanta » en tête devant « A priori »

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Audiences 14 avril 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec la Réunification de « Koh-Lanta : les reliques du destin », qui a captivé 2,73 millions de téléspectateurs pour 14,7% de pda.


C’est devant France 3 avec la saison 2 inédite de la série « A priori », portée par Florent Manaudou, qui a captivé 2,40 millions de téléspectateurs pour 12,6% de pda.

Audiences 14 avril 2026 : « Koh-Lanta » en tête devant « A priori »
TF1/ALP


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Audiences 14 avril 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la rediffusion du film « Pupille », qui a intéressé 1,92 million de téléspectateurs pour 10,8% de pda.

M6 rediffusait un numéro du magazin « Arnaques ! », qui a été suivi hier soir par 1,14 million de téléspectateurs pour 6% de pda.


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Sur W9, l’épisode 14 de la saison 4 de « L’île de la tentation » a captivé 539.000 téléspectateurs pour 2,9% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

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