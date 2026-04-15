Ici tout commence du 15 avril : Teyssier inquiet, il fait une découverte choc (résumé + vidéo épisode 1415 en avance)

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Ici tout commence du 15 avril 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1415 – Charlène veut déjà repartir ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Mais alors que Bérénice a une idée pour la convaincre de rester, Emmanuel s’inquiète en faisant une découverte choc chez lui…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 15 avril – résumé de l’épisode 1415

À l’Institut, Charlène avoue à ses parents qu’elle n’a jamais réussi à trouver de travail : malgré son nom, ses desserts sont jugés trop superficiels. Blessée et humiliée de dépendre de son père, elle décide d’abandonner le Défi des Jeunes Talents. Teyssier, lui, assure qu’il voulait simplement l’aider, mais Constance lui conseille de la laisser se débrouiller seule.

Noé reproche à Léonard et Bérénice d’avoir révélé la vérité, poussant Charlène à partir. Avec Bérénice, il la convainc finalement de revenir à l’Atelier autour d’un moment cuisine. Cela mène à une idée : organiser une battle entre Charlène et Bérénice, arbitrée par la cheffe Armand, dont la gagnante sera mentorée par Teyssier. Il accepte, mais découvre ensuite un message inquiétant chez lui…



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De son côté, Joachim prépare une soirée raclette, mais ses amis déclinent, n’ayant plus envie de raclette au printemps. Déçu, il avoue qu’il aimait surtout ces moments de partage… Loup lui redonne le sourire en lui offrant une crêpière pour proposer une soirée galettes. Mission réussie, les amis de Joachim acceptent !

Enfin, à l’hôtel, Lucile tente de se rapprocher de son fils Ferdinand, qui exige qu’elle s’excuse auprès de Léonard. Mais Lucile préfère ne pas forcer la relation.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : les Teyssier reçoivent de terribles menaces ! (vidéo épisode du 17 avril)

Ici tout commence du 15 avril 2026 – extrait vidéo

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