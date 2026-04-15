Top Chef du 15 avril 2026 : l’épisode 7 ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (extrait vidéo)

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Top Chef du 15 avril 2026 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 7 de la saison 17 de « Top Chef ». Après l’élimination de Léa, la compétition se poursuit.


Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+

Top Chef du 15 avril 2026 : l'épisode 7 ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (extrait vidéo)
© Thomas BRAUT / M6


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Top Chef du 15 avril 2026, le programme de l’épisode 7

En France, la consommation de desserts est deux fois plus élevée que chez nos voisins européens. Un engouement qui n’échappe pas aux grands noms de la gastronomie, de plus en plus nombreux à se tourner vers l’univers sucré.

Cette semaine, Top Chef célèbre la pâtisserie : les candidats devront revisiter les desserts préférés des Français en faisant preuve d’audace et de créativité.


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Au Château de Fontainebleau, ils relèveront deux défis de taille : réinventer l’île flottante face à Jeffrey Cagnes, puis sublimer le riz au lait en se mesurant à Sébastien Vauxion. Pour les juger, les guider et les pousser dans leurs retranchements, quatre figures incontournables seront présentes : Nicolas Paciello, Marie Simon, Christophe Michalak et Jessica Préalpato.

Créativité, précision et maîtrise technique seront essentielles pour revisiter ces grands classiques et s’imposer dans l’univers exigeant de la pâtisserie.

Extrait vidéo

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.

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