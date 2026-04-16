Audiences 15 avril 2026 : « Grey’s Anatomy » leader, flop pour « Phoenix »

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Audiences 15 avril 2026 – Peu de monde devant la télé hier soir et c’est TF1 qui s’est imposée en tête des audiences avec la nouvelle saison inédite de « Grey’s Anatomy », qui a rassemblé 1,92 million de téléspectateurs en moyenne pour 11,7% de pda.





C’est devant Canal+ avec le quart de finale aller de la Ligue des Champions Bayern / Real Madrid. La victoire du Bayern Munich a été suivié par 1,76 million de téléspectateurs pour 10,5% de pda.







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Audiences 15 avril 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un numéro inédit de « Secrets d’histoire ». qui a été suivi par 1,56 million de téléspectateurs pour 9,5% de pda.

M6 suit avec la suite de la saison 17 de « Top Chef », qui a réuni 1,46 million de téléspectateurs pour 8,3% de pda.



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Flop pour France 2 avec la série inédite « Phoenix ». Alors que la chaîne avait choisi de diffuser l’intégralité, soit 6 épisodes, en une soirée, les deux premiers n’ont réuni que 1,32 million de téléspectateurs en moyenne pour 7,8% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie