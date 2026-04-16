Ici tout commence du 16 avril : Teyssier sabote Bérénice ! (résumé + vidéo épisode 1416 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 16 avril 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1416 – Charlène et Bérénice s’affrontent lors d’un duel culinaire ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Mais Teyssier, inquiet suite au message de menaces du corbeau, va saboter le dessert de Bérénice !…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 16 avril – résumé de l’épisode 1416

Chez les Teyssier, Constance remarque que son mari est très tendu sans savoir pourquoi. À l’Atelier, Charlène et Bérénice s’affrontent lors d’une battle avec à la clé, avoir Teyssier pour mentor pour le concours. Malgré ses doutes, Charlène est soutenue par Noé. Pendant l’épreuve, Bérénice demande à Léonard de remplacer un arôme par de la vanille Bourbon. Teyssier observe attentivement…

Lors de la dégustation, Charlène l’emporte : le dessert de Bérénice manque de maîtrise dans le dosage. Léonard assure pourtant avoir suivi ses instructions. Bérénice soupçonne alors un sabotage. Constance comprend rapidement que Teyssier est impliqué : il avoue avoir saboté pour protéger Charlène, victime d’un chantage, et lui montre un message inquiétant !



Publicité





À la coloc, Enzo peine à accepter son célibat. Pénélope lui donne le contact d’une amie intéressée, mais il envoie un message maladroit. Aidé par ses amis, il retravaille son approche et crée un profil sur une appli de rencontres, qui rencontre du succès.

À l’hôtel, Coline et César doivent s’occuper d’un client VIP très exigeant. Finalement sympathique, celui-ci les libère plus tôt. Ils s’interrogent sur un possible test d’Andréa mais décident de profiter de leur soirée ensemble…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : le début du concours, Teyssier recadré par… (vidéo épisode du 20 avril)

Ici tout commence du 16 avril 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.