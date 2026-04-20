Audiences 19 avril 2026 : « Vénus Beauté (Institut) » leader devant « Mystères au paradis »

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Audiences 19 avril 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir la rediffusion du film « Vénus Beauté (Institut) », en hommage à Nathalie Baye, qui a été suivi par 3,31 millions de téléspectateurs pour 19,3% de pda.





C’est loin devant France 3 avec un épisode inédit de la série « Mystères au paradis », qui a été suivi par 2,05 millions de téléspectateurs pour 12,4% de pda.







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Audiences 19 avril 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec le film inédit « Une année difficile », qui a intéressé 1,91 million de téléspectateurs pour 12% de pda.



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M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Capital », qui a captivé 1,34 million de téléspectateurs pour 8,1% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie