Ici tout commence du 20 avril : Mehdi se fait surprendre, est-il le harceleur ? (résumé + vidéo épisode 1418 en avance)

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Ici tout commence du 20 avril 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1418 – Mehdi est-il le harceleur des Teyssier dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Ce soir, Charlène va découvrir son sac orange tandis qu’Emmanuel et Constance vont le surprendre avec une enveloppe bleue…





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Ici tout commence du 20 avril – résumé de l’épisode 1418

Sous la menace de lettres anonymes, les Teyssier comptent bien rester vigilants pendant le concours des Jeunes Talents. Au parc de l’Institut, Noé surprend une discussion entre Mehdi, Lucile et Fleur et entend Mehdi affirmer qu’il va écraser Teyssier, ce qui renforce ses soupçons…

Le concours est lancé par la cheffe Guinot lors d’un cocktail. Lucile souhaite bonne chance à Teyssier, qui refuse de lui serrer la main. De son côté, Noé confie à Charlène qu’il pense que Mehdi est le maître-chanteur et l’emmène fouiller ses affaires à l’hôtel Jourdain. Ils trouvent un sac orange, mais Mehdi les surprend et les met dehors. Charlène préfère attendre des preuves avant d’alerter son père.



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Peu après, Teyssier et Constance tombent sur Mehdi devant le bureau de la direction accroupi avec une enveloppe bleue. Malgré ses explications, Teyssier l’accuse d’être le maître-chanteur et le menace violemment.

En cours, le chef Leroy demande aux élèves de traduire un moment difficile en plat : Ferdinand choisit la trahison, Coline trouve rapidement une idée, tandis que Gary, en manque d’inspiration, finit par utiliser sa maladie pour construire son sujet.

Enfin, Jeanne annonce que le concours de la meilleure école de cuisine de France revient cet été. Clotilde ne souhaite pas y participer et propose Anouk pour représenter l’Institut, ce qu’elle accepte avec un programme d’entraînement intensif.

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Ici tout commence du 20 avril 2026 – extrait vidéo

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