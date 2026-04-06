Audiences 5 avril 2026 : « Super Mario Bros » battu par « La famille Bélier »

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Audiences 5 avril 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir la rediffusion du film « La famille Bélier », qui a été suivi par 2,84 million de téléspectateurs pour 16,4% de pda.





C’est devant TF1 avec le film inédit « Super Mario Bros, le film », qui a intéressé 2,56 millions de téléspectateurs pour 14,3% de pda.







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Audiences 5 avril 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un épisode inédit de la série « Mystères au paradis », qui a été suivi par 2,35 millions de téléspectateurs pour 14,1% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite », qui a captivé 1,28 million de téléspectateurs pour 7,9% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie