« Karaoké » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (6 avril 2026)

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« Karaoké », c’est le film inédit qui vous attend ce lundi 6 avril 2026 sur TF1. Un film porté par Claudia Tagbo et Michèle Laroque.





A découvrir dès 21h15 sur TF1 ou en streaming vidéo sur TF1+, via sa fonction direct.







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« Karaoké » : histoire

Après une nuit marquée par les excès, Bénédicte, grande diva de l’opéra, voit sa carrière basculer. Fatou, femme de ménage dans l’hôtel où elle réside et passionnée de karaoké, est la seule à lui venir en aide. Mais elle a une idée en tête : pousser Bénédicte à participer au grand concours national de karaoké. Entre la virtuosité de l’une et la détermination de l’autre, ce duo improbable pourrait bien créer la surprise et aller très loin.

Le casting

Avec : Michèle Laroque (Bénédicte), Claudia Tagbo (Fatou), David Mora (Gilou), Sébastien Chassagne (Gaspard)



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Bande-annonce officielle

Voici la bande-annonce de votre film.

« Karaoké » c’est ce lundi soir sur TF1 et TF1+.