Ici tout commence du 6 avril : Anaïs rejette Milan, Jasmine met Naël en danger (résumé + vidéo épisode 1408 en avance)

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Ici tout commence du 6 avril 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1408 – Anaïs va violemment rejeter Milan ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et Jasmine va mettre Naël en danger…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 6 avril – résumé de l’épisode 1408

À l’Institut, Milan ne comprend pas pourquoi Anaïs prend ses distances en partant en week-end à Montpellier. Il ignore qu’elle a appris qu’il avait couché avec Jasmine, et lorsqu’il tente de s’expliquer, elle lui parle de la révélation d’Anaïs et le rejette violemment.

À l’Atelier, Jasmine montre des signes d’instabilité et semble ne pas avoir repris son traitement. Elle provoque Anaïs, puis récupère son fils Naël et découvre que Milan a récupéré ses affaires. Plus tard, en pleine crise, elle laisse une casserole d’huile sur le feu pour rejoindre Milan, qui lui avoue qu’il aime toujours Anaïs. Pendant ce temps, Naël se retrouve en danger face aux flammes, mais Anaïs intervient à temps. Rose empêche ensuite Jasmine de reprendre son fils, estimant qu’il n’est pas en sécurité avec elle.



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Au Double A, Anouk est en charge du menu de Pâques. Ferdinand et Coline veulent chacun faire gagner le ticket d’or à leurs clients. Finalement, Ferdinand contourne les règles en en glissant un second, permettant aux deux tables de gagner.

De son côté, Jeanne lance l’idée d’une newsletter pour l’Institut et la confie à Gary. Mal reçue par les élèves, sa première tentative le pousse à envisager un format vidéo.

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Ici tout commence du 6 avril 2026 – extrait vidéo

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