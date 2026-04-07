Audiences 6 avril 2026 : « Je sais pas » leader devant « Karaoké »

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Audiences 6 avril 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec sa nouvelle série inédite « Je sais pas », qui a captivé 2,95 millions de téléspectateurs en moyenne pour 17,2% de pda.


C’est devant TF1 avec le film inédit « Karaoké », qui a rassemblé 2,26 millions de téléspectateurs pour 13,3% de pda.

Audiences 6 avril 2026 : « Je sais pas » leader devant « Karaoké »
Capture FTV


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Audiences 6 avril 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la suite de la nouvelle saison de « Mariés au premier regard », qui a réuni 1,81 million de téléspectateurs pour 9,9% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « Poulet au vinaigre », qui a intéressé 1,91 million de téléspectateurs pour 11,4% de pda.


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Source chiffres audiences : Médiamétrie

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